Notizie Milan – Si proprone l’ex rossonero Adil Rami

MILANO – A volte potrebbero ritornare, come nel caso di Adil Rami. Il difensore centrale francese, attualmente in forza al Fenerbahce, si sarebbe offerto nelle scorse ora al Milan, sua ex squadra. 34enne vorrebbe tornare in Italia, per la precisione a Milano, infatti, oltre ai rossoneri la stessa proposta sarebbe stata recapitata anche all’Inter. Non sono, però, da escludersi ulteriori sorprese, dato che il Diavolo potrebbe tornare sul mercato, per regalare al tecnico Pioli un nuovo rinforzo per il reparto arretrato, dato che attualmente in rosa ci sono solo: Musacchio, Romagnoli, Kjaer e il giovane Gabbia, che però potrebbe partire a gennaio. Rami potrebbe, forse, rappresentare un’opportunità per il Milan, vista l’esperienza del difensore Campione del Mondo 2018, con la sua Francia.