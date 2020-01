Notizie Milan – Borghi: “Ibra ha portato carattere e fiducia”

MILANO – Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista di DAZN, ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Ecco le sue parole.

: «Lo stavano aspettando tutti, ma non si può pretendere che segni ad ogni partita. Ci sono delle questioni legate all’età del giocatore, al fisico e i suoi trascorsi nell’ultima parte della sua carriera e sul campo queste cose si vedono. Resta però un grandissimo centravanti. Il suo ritorno ha già portato dei benefici ai rossoneri, come la svolta caratteriale vista nell’ultima partita con l’Udinese. Il Diavolo sembra aver trovato maggior fiducia e lo svedese è un punto di riferimento. C’era la necessità di un cambio tattico e Pioli ha lavorato in questa direzione».