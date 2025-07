Milan: visite prenotato per sabato dal Flamengo per Royal

Il Flamengo ha prenotato le visite mediche per Emerson Royal per sabato. La trattativa con il Milan sembra ormai vicina alla chiusura

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

Emerson Royal verrà ceduto a Flamengo nelle prossime ore. Dopo un anno in rossonero il calciatore brasiliano lascerà il club nonostante il prezzo investito sul cartellino dalla dirigenza di via Aldo Rossi. Il Milan è riuscito a trovare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. I brasiliani pagheranno 9 milioni a cui si aggiungerà 1 milione di bonus. Sky Sport 24 ha riportato che nella giornata di sabato sono state già fissate le visite mediche di Emerson Royal con il Flamengo.