Impallomeni: “Auguro a Leao di smentire le critiche sul campo”

Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio in merito alla situazione delle big italiane tra cui il Milan.

Sul Milan:

“Auguro a Leao di smentirci sul campo, perché è un talento ancora inespresso. Credo che sia l’ultimo treno. Se non ce la fa con Allegri, non sarà colpa del tecnico. Se sbaglierà con Allegri sarà colpa sua. Questa centralità e il desiderio di essere coccolato può essere decisivo. Poi vedremo che Milan uscirà fuori dal mercato”.

Sul Como:

“Mai dire mai su Messi? Ce lo teniamo. Ha attratto tanti vip la società nel tempo, quindi mai dire mai. E’ un fenomeno ai titoli di coda, ma dimostrerà di essere ancora fenomeno nel prossimo Mondiale. C’è l’asse catalano aperto, quindi vedremo. E’ ormai un mercato italiano, c’è da dirlo, inferiore agli altri. Certo, a Como con un allenatore stimolante, puoi divertirti. Ma la vedo dura”.

Sulla Roma:

“Il mantra gasperiniano è che servono giovani, forti e pimpanti. Ha alzato l’asticella del non accontentarsi, andare oltre. El Aynaoui è un tuttocampista, è un calciatore adatto a Gasperini. Wesley ha una fase offensiva eccezionale ma in difesa siamo all’abc. Ferguson ha avuto problemi fisici, ma è un giovane che non è però versatile. Si parla di Ghilardi, ma mancano ancora alcuni elementi, deve recuperare alcuni giocatori ma si proietta verso un ruolo da protagonista. Vedremo la sfida di Gasp, che è la sfida della Roma. Ha tracciato una storia inimitabile a Bergamo, per me anche se non dovessero andare bene le cose rimane un grande allenatore”.