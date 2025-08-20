Milan, la verità sull'interesse per Rabiot! E Allegri...
Milan, la verità sull'interesse per Rabiot! E Allegri…

Lorenzo Focolari
20 Agosto, 14:39
Adrien Rabiot
Il centrocampista ex Juventus Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia, è stato accostato al Milan nelle scorse ore

Il futuro di Adrien Rabiot continua a essere un tema caldo del mercato europeo. Dopo l’esperienza che sembra ormai chiusa con il Marsiglia, il centrocampista francese si ritrova nuovamente a fare i conti con un bivio inatteso. La situazione in Ligue 1 sembra essersi complicata irrimediabilmente, al punto che il giocatore non sembra destinato a vestire ancora la maglia dell’OM. Rabiot è dunque alla ricerca di una soluzione che possa garantire continuità e visibilità. Non un dettaglio da poco, considerando che all’orizzonte ci sono i Mondiali, appuntamento al quale il centrocampista non vuole assolutamente mancare. Proprio per questo la volontà del francese è chiara: trovare un progetto serio e competitivo. E il Milan osserva.

L’idea di Allegri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra le ipotesi più suggestive c’è quella legata al Milan. I rossoneri, infatti, starebbero valutando l’opportunità di aggiungere un profilo di esperienza per rinforzare la mediana. Rabiot, con il suo mix di fisicità, inserimenti e capacità di gestione dei ritmi, rappresenterebbe un rinforzo di primo livello. La suggestione nasce anche dal legame indiretto con Massimiliano Allegri, che conosce bene il giocatore e che non avrebbe perso occasione di segnalarlo. Per il Milan si tratterebbe di un colpo capace di alzare il livello qualitativo della squadra, garantendo alternative preziose. Per Rabiot, invece, Milano rappresenterebbe un’occasione di rilancio in un contesto di alto profilo.

