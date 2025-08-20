Milan, un’altra italiana su Yunus Musah: il punto

Musah nel mirino dell’Atalanta con un’offerta da 25 milioni: il Milan valuta la cessione e intanto rispunta l’idea Rabiot per Allegri.

Yunus Musah continua a essere al centro delle voci di mercato in uscita dal Milan. Dopo il mancato trasferimento al Napoli a giugno, il centrocampista americano è rimasto in rossonero e ha convinto Massimiliano Allegri, che ne apprezza qualità e duttilità.

Il Nottingham Forest si era fatto avanti ma non ha mai affondato il colpo, e ora si è praticamente tirato fuori perché sta cercando di chiudere per Douglas Luiz. La notizia delle ultime ore, riportata dalla Gazzetta dello Sport, è il forte interessamento dell’Atalanta: la Dea sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta da 25 milioni.

Musah non è un titolare fisso del Milan, ma Allegri lo considera comunque un elemento affidabile, come dimostra il suo impiego nella recente gara contro il Bari, dove è entrato a partita in corso. Resta da capire se la società deciderà di cedere anche lui per un’altra plusvalenza importante in questa campagna estiva.

Il nome in caso di addio di Musah

Se Musah dovesse partire, potrebbe aprirsi la pista che porta a un vecchio pallino di Allegri: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato appena messo fuori rosa dal Marsiglia e rappresenterebbe un profilo gradito al tecnico rossonero oltre che un’occasione di mercato. Al momento però non c’è nessuna trattativa in atto.