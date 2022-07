Milan, un club inglese sulle tracce di Tomori: Maldini ha già deciso!

Proprio sul difensore inglese si sarebbero accese delle sirene pericolose dalla Premier League . L'ex Chelsea ha disputato un'annata straordinaria e si è imposto come uno dei migliori difensori del nostro campionato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai grandi club inglesi, su tutti il Manchester United farebbe carte false per riportarlo in Inghilterra . I red devils, nelle ultime settimane, hanno mostrato un certo interesse per il centrale rossonero e avrebbero i fondi per presentare un'offerta congrua alla dirigenza rossonera.

Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di cedere Tomori. Il centrale inglese, specie dopo l'infortunio di Kjaer, si è conquistato il ruolo di leader del reparto difensivo, trainato da lui e dalle splendide prestazioni di Kalulu. L'ex blues è diventato un vero e proprio trascinatore, fondamentale per la conquista dello Scudetto del Diavolo. Un punto di riferimento nello spogliatoio, un leader anche se di poche parole. Per questo motivo Maldini e Massara hanno già in mente di blindarlo a Milano. Come riporta TMW, per lui pronto un rinnovo del contratto per altri due anni, rispetto a quello attuale in scadenza nel 2025. Prolungamento del contratto fino al 2027 con un meritato adeguamento dell'ingaggio. Un premio nei confronti di un ragazzo che ha conquistato la fiducia di tutti.