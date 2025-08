Milan, prosegue la trattativa per la cessione di Musah: il punto

Non si fermano in contatti fra il Nottingham Forest e il Milan per quanto riguarda l'approdo di Yunus Musah in Inghilterra

Il futuro di Yunus Musah al Milan è tutt’altro che scontato. Dopo due sole stagione in rossonero, il centrocampista americano è finito nel mirino del Nottingham Forest, club inglese pronto a fare sul serio. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare a Casa Milan una proposta concreta per avviare una trattativa ufficiale. Il Milan non considera Musah incedibile e, in caso di offerta adeguata, è pronto a sedersi al tavolo. L’ex Valencia, arrivato nell’agosto del 2023 per circa 20 milioni di euro, ha vissuto un’annata con alti e bassi, e Massimiliano Allegri non lo ritiene centrale nel suo progetto tecnico.

Il prezzo fissato

Il Nottingham Forest vede lo statunitense come un profilo ideale e adatto per la Premier League: dinamico, giovane, con margini di crescita. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma potrebbe entrare nel vivo rapidamente nei prossimi giorni. Il Milan valuta Musah almeno 20/25 milioni di euro, cifra che permetterebbe anche di finanziare un nuovo innesto in mediana. Per ora nessun affondo, ma l’interesse è reale e va monitorato. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro dell’americano.