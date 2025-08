Colpo Milan, Tare sta per chiudere: “Accordo raggiunto!”

Il Milan è pronto ad accelerare per alcuni grossi obiettivi di calciomercato da chiudere entro stretto giro di posta: ecco le ultime news

Adesso per il Milan è arrivato veramente il momento di stringere i tempi e chiudere alcune importanti trattative di calciomercato per cercare di completare la rosa a disposizione di Max Allegri entro breve. Tare è costantemente al lavoro per questo, anche perché sulla sua lista di mercato ha ancora diverse caselle da spuntare.

Agosto in particolare sarà il mese dell’attaccante. Gli ultimi giorni di calciomercato saranno cruciali infatti per centrare il grande colpo per il reparto offensivo del Milan. Da questo punto di vista, Vlahovic rimane sempre in cima alle preferenze (soprattutto di Allegri), ma occhio anche alle possibili alternative.

Da Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United, fino ad arrivare a Darwin Nunez del Liverpool, che è rispuntato in queste ultime ore in orbita rossonera ma che costa davvero tanto (circa 55 milioni di euro). Senza escludere chiaramente anche altri nomi e pure possibili sorprese. Ma se per l’attaccante ancora ci sarà da aspettare un po’, intanto Tare sarebbe pronto a chiudere per un altro fondamentale colpo di mercato in entrata.

Milan, nuovo colpo di calciomercato a un passo: i dettagli

Occhio infatti all’accelerata rossonera delle ultime ore per il nuovo terzino destro. Con Guela Doué (il preferito) che si è rivelato troppo costoso, il Milan si è infatti fiondato con decisione sul gioiellino dello Young Boys Zachary Athekame, 20enne svizzero che intriga parecchio Tare per qualità, caratteristiche e potenziale di crescita. E in queste ore sono arrivati dettagli importanti sull’affare.

Come riferito dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Milan ha presentato un’offerta da 7 milioni di euro allo Young Boys, mentre la richiesta del club svizzero è di 10-10,5 milioni. L’accordo potrebbe dunque essere trovato a metà strada. Vista la distanza minima tra le parti, come riferisce la Gazzetta dello Sport il Milan conta di chiudere a brevissimo il colpo Athekame, con il quale è già stato raggiunto l’accordo per il trasferimento a Milano. Insomma, la pista è caldissima e Tare sarebbe sempre più vicino a chiudere un nuovo colpo di mercato da regalare molto presto ad Allegri.