Milan, inizia l’avventura di De Winter: quando sarà a Milanello?

Lorenzo Focolari
12 Agosto, 14:57
Koni De Winter
Svelato il programma del nuovo acquisto del Milan Koni De Winter. Il difensore è pronto a iniziare il suo percorso con i rossoneri

Nel calcio d’agosto, tra trattative di mercato che si trascinano per giorni e indiscrezioni che cambiano di ora in ora, ci sono operazioni che filano via dritte, senza intoppi ne problemi di nessun tipo. È il caso di Koni De Winter, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera vestendo la maglia rossonera. Il difensore belga sbarcherà a Milano nel pomeriggio di oggi per sottoporsi subito alle visite mediche di rito. Se tutto procederà secondo i piani, in serata arriverà anche l’ufficialità del trasferimento. Una trattativa lampo, favorita anche dal rapporto già consolidato con Massimiliano Allegri, tecnico con cui De Winter ha lavorato ai tempi della Juventus.

L’arrivo a Milanello

Domani mattina è previsto il primo allenamento a Milanello sotto la guida di Massimiliano Allegri, dove il giocatore potrà iniziare a inserirsi nei meccanismi della squadra. La sua duttilità difensiva, unita a buona tecnica di base, lo rendono un profilo utile in un reparto che ha bisogno di certezze e alternative di qualità. L’arrivo di De Winter rappresenta anche un segnale alla tifoseria: il Milan vuole muoversi con decisione per rinforzare la rosa in questa fase finale di calciomercato, evitando di lasciare buchi in organico quando il calendario comincerà a farsi davvero fitto.

