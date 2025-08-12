Botto Milan, Sky dà l'annuncio in diretta: "Abbiamo saputo che..."

Le ultime news sul calciomercato del Milan in diretta TV da Sky Sport: ecco il grande colpo sul quale stanno lavorando i rossoneri adesso

Giorni caldissimi in casa Milan sul fronte del calciomercato. I rossoneri infatti stanno lavorando alacremente per tentare di chiudere entro breve diverse operazioni in entrata decisamente importanti. Due in particolare sono in dirittura d’arrivo, mentre c’è un terzo colpo in ballo molto grosso. Ma andiamo con ordine, facendo il punto della situazione con le ultime news di mercato sul Milan riportate da Sky Sport.

Intervenuto in diretta TV, il noto esperto di calciomercato Luca Marchetti ha parlato inizialmente dei primi due colpi in chiusura, cioè Athekame e De Winter. Ecco quanto riferito dal giornalista: “Il Milan è a un passo dal chiudere per i due difensori. Manca soltanto l’ultimo ok definitivo del Genoa per il trasferimento di De Winter a Milano, ma l’operazione è chiusa sulla base di 18 milioni di euro più 5 di bonus. E anche Athekame sta per arrivare, anche qui siamo alle battute finali. Nel giro di 24 ore potrebbero chiudersi queste due operazioni”. Ma non solo.

Il grande colpo di calciomercato del Milan

Dalla difesa, passiamo ovviamente al capitolo attacco. A tal proposito, Marchetti ha sottolineato: “Al Milan un altro attaccante serve certamente. In questo momento i rossoneri si stanno concentrando su Rasmus Hojlund, un attaccante giovane che in Serie A ha fatto molto bene. Può tornare in Italia, ma ci sono un po’ di ostacoli da superare. Il Manchester United ha aperto al prestito, ma si deve trovare un accordo definitivo. Credo che ci potrà essere anche un diritto di riscatto e questa sarà la molla che spingerà il Milan di chiudere l’accordo con lo United per Hojlund. Lo prendi in prestito, ma se fa bene hai poi la possibilità di riscattarlo per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ma l’ostacolo più grande in questo momento è l’ok del giocatore, che ancora non c’è“. Ore calde, Tare è al lavoro.