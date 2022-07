Milan, i nerazzurri mollano Dybala, Marotta: “In attacco siamo al completo”

Il futuro di Paulo Dybala resta sempre di più un'incognita , con il fantasista argentino ancora nella lista degli svincolati. Il suo contratto che lo legava ai bianconeri non è stato rinnovato ed è scaduto il 30 giugno. Tra le squadre interessate nessuno ha ancora affondato il colpo per la Joya. La destinazione più probabile che si era delineata nelle scorse settimane è Milano, sponda nerazzurra. Tuttavia la squadra di Zhang ha un po' allentato la presa, impegnata prima nel chiudere la trattativa per i ritorno di Lukaku e ora cerca di piazzare qualche esubero nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi , su tutti Alexis Sanchez . Senza un'uscita i nerazzurri non andranno a dama con Paulo Dybala.

Per Paulo Dybala un volo in direzione Milano resta ancora un'opzione valida. Stavolta però alla corte dei campioni in carica. Il Milan sembrava in seconda posizione rispetto ai nerazzurri per il calciatore, poiché Marotta aveva un accordo verbale col calciatore, smentito dalle pubbliche affermazioni riportate in precedenza. Non si può escludere che le parole dell'a.d. nerazzurro possano essere una strategia, ma se quanto affermato è vero per i rossoneri si aprono spiragli. E non pochi. Pioli sta cercando un profilo alla Dybala, sarebbe il colpo perfetto per la squadra rossonera e con i nerazzurri fuori dai giochi Maldini e Massara possono approfittarne per scalzare i rivali.