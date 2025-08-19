Milan, non si sbloccano le uscite di Bennacer e Adli: la situazione

In Casa Milan si continua a discutere sulle partenze di Bennacer e Adli, i quali non hanno ancora preso una decisione definitiva

Il Milan vive gli ultimi giorni del calciomercato estivo con un doppio obiettivo: rinforzare l’attacco e alleggerire la rosa dagli esuberi. L’attenzione dei rossoneri, oltre al possibile nuovo centravanti, è rivolta a giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico di Max Allegri. Tra questi figurano Ismael Bennacer e Yacine Adli, due elementi che fino a qualche stagione fa avevano mostrato grande potenziale ma che ora devono valutare il loro futuro lontano da Milano. Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, sia l’algerino che il francese hanno diverse opzioni sul tavolo, ma faticano a prendere una decisione definitiva. I due, infatti, non si stanno più allenando con la prima squadra, un segnale chiaro della volontà del club di spostarli altrove.

Il punto

Per il Milan si tratta di un’operazione delicata, perché la cessione di calciatori importanti comporta valutazioni economiche e tecniche precise. Bennacer e Adli sono osservati da diversi club, pronti a cogliere l’occasione di rinforzare i propri reparti centrali. La situazione rimane in evoluzione e i contatti tra le parti continuano incessantemente, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per tutti. La società rossonera vuole liberare spazio in rosa e ridurre il monte ingaggi, senza compromettere la qualità complessiva della squadra. Nei prossimi giorni, quindi, ci si aspetta che le trattative possano accelerare.