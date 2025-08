Milan, interesse dalla Premier League per Thiaw: la situazione

Aggiornamento sulle trattative in uscita in casa Milan: Thiaw ha ricevuto interessamenti dall'Inghilterra nelle ultime ore

Il Milan potrebbe presto trovarsi a dover respingere l’assalto di un club di Premier League per uno dei suoi pilastri difensivi. Malick Thiaw, centrale tedesco classe 2001, è infatti tornato nel mirino del Newcastle. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, i Magpies sarebbero pronti a tornare alla carica con decisione, ritenendolo il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione. Il club inglese ha già effettuato sondaggi nelle scorse settimane, ma ora starebbe preparando i prossimi passi concreti: nuovi contatti tra le parti sono attesi a breve e non è escluso che arrivi un’offerta ufficiale già entro il fine settimana. Thiaw è considerato un elemento centrale nel progetto tecnico di Allegri, sia per le sue qualità fisiche che per la sua capacità di lettura difensiva. L’idea di privarsene non è in programma, a meno di proposte irrinunciabili.

Il Milan fissa il prezzo

Il club rossonero ha già fatto sapere che non intende fare sconti e serviranno almeno 30 milioni di euro per sedersi a trattare. Una cifra che il Newcastle potrebbe anche essere disposto a mettere sul piatto, soprattutto in caso di uscite importanti. Thiaw, legato al Milan da un contratto con scadenza nell’estate del 2027, non ha mai spinto per l’addio. Tuttavia, la Premier League resta una tentazione concreta per qualsiasi giocatore, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’interesse si trasformerà in qualcosa di più. La dirigenza rossonera resta vigile e pronta a ogni scenario. L’estate è ancora lunga, e il futuro di Thiaw potrebbe anche diventare uno dei temi caldi del mercato.