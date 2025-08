Milan, inizia l’era Modric: ecco quando sarà il primo allenamento

Modric è pronto a calarsi del tutto nel mondo Milan. Dopo la presentazione ufficiale di ieri, il croato comincerà ad allenarsi con la squadra

Un’immagine che fino a poche settimane fa sembrava pura fantasia è pronta a diventare realtà: Luka Modric vestirà la maglia del Milan. Dopo l’ufficialità e la presentazione, oggi a Milanello scatterà ufficialmente l’avventura del fuoriclasse croato in rossonero. Gli allenamenti riprendono oggi sotto la guida di Massimiliano Allegri, e tra i volti attesi c’è proprio quello del nuovo numero 14. Modric scenderà in campo per la sua prima seduta con i nuovi compagni, pronto a calarsi nella nuova realtà con il solito mix di classe, carisma e professionalità. La sua presenza rappresenta un segnale forte del club, che punta ad alzare il livello tecnico e l’esperienza del gruppo.

Modric a Milanello

Allegri lo considera un punto di riferimento nella rosa per la prossima stagione, sia per le sue qualità tecniche che per la leadership maturata negli anni. Il centrocampista croato, accolto con entusiasmo da tifosi e compagni, si è detto motivato e affamato di nuove sfide. Milanello sarà oggi il palcoscenico del suo primo passo in rossonero, con l’obiettivo di portare qualità e mentalità vincente. L’era Modric con la maglia del Milan comincia davvero.