Milan, Fofana: "Allegri fa la differenza. Su Ricci e Modric..."

Le parole del centrocampista francese Fofana riguardo ai nuovi innesti e agli obiettivi della nuova stagione del Milan

Youssouf Fofana si è raccontato in un’intervista esclusiva concessa a La Gazzetta dello Sport, tracciando i contorni della nuova stagione del Milan. Parole che fanno ben sperare, con la voglia di imporsi di nuovo sin da subito e di guadagnarsi spazio in una squadra ambiziosa e in costruzione. Tra motivazioni personali, spirito e visione , il giocatore ha trasmesso la propria determinazione nel voler sfruttare ogni occasione per crescere, anche grazie all’arrivo dei nuovi innesti. Di seguito le sue principali dichiarazioni:

“Siamo carichi. L’anno scorso è passato e non possiamo più cambiare niente. Adesso abbiamo la giusta cattiveria per la nuova stagione. Abbiamo fatto abbastanza bene contro l’Arsenal nonostante la nostra sia una squadra giovane. E miglioreremo ancora. Stiamo lavorando, e aver giocato contro gli inglesi ci fa acquisire esperienza”.

Ancora Fofana…

“Allegri ha un buon feeling con il gruppo e ci sta vicino: si parla di calcio, ma anche di altro. Sul campo fa la differenza con quello che ci spiega e lo seguiamo. Ha vinto tanto in Serie A e in Champions ha fatto ottimi percorsi raggiungendo due finali. È un bene per la squadra che sia qui”.

“Ricci è un grande giocatore con e senza palla. Siamo pronti a sacrificarci per il Pallone d’oro Modric. Non vediamo l’ora di allenarci con lui. Da uno così, solo guardandolo giocare o parlandoci fuori dal campo, c’è da imparare. Al Milan darà tanto”.

“Ogni stagione il Milan deve giocare in Champions League. Quella della società non è una richiesta: per il Milan non c’è possibilità di scelta”.