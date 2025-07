Milan, clamoroso: svolta Vlahovic! Poco fa l’annuncio improvviso

In queste ultime ore stanno rimbalzando alcune importantissime news di calciomercato che potrebbero far svoltare la situazione Vlahovic, sempre in ballo tra Juventus e Milan: ecco i dettagli

A fronte delle idee di Max Allegri, che ha indicato il suo pupillo Dusan Vlahovic come primissimo obiettivo di calciomercato del “suo” Milan per l’attacco, adesso è arrivato anche il via libera da parte di Furlani a Tare per trattare concretamente il centravanti serbo. Un passo avanti e soprattutto concreto da parte del club rossonero.

Ovvio è che bisognerà comunque trovare un punto di incontro sia con la Juventus, che vuole assolutamente trovare una soluzione in uscita per Vlahovic il prima possibile, che con l’entourage del giocatore sull’ingaggio. Ma proprio a tal proposito, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe arrivato un passo in avanti decisivo per il futuro di Dusan Vlahovic. Un clamoroso colpo di scena che potrebbe finalmente sbloccare la vicenda.

Juventus, ora Vlahovic può partire: Milan alla finestra

Come riportato da Tuttosport, la Juve avrebbe trovato un’intesa di massima con l’agente del centravanti serbo, Darko Ristic, riguardo alla buonuscita da riconoscere al giocatore. Si parla di una cifra complessiva vicina ai 10 milioni di euro: un’operazione a sorpresa che potrebbe rappresentare la chiave per risolvere definitivamente il caso Vlahovic.

Il Milan resta alla finestra, ma ovviamente questa notizia rema a favore dei rossoneri. Il vero nodo, infatti, riguarda proprio l’ingaggio del giocatore: se Vlahovic e il suo entourage dovessero aprire a una riduzione delle pretese economiche – proprio in virtù della buonuscita riconosciuta dalla Juventus – allora l’affare potrebbe veramente decollare nelle prossime settimane. E c’è anche un’ulteriore novità emersa in queste ore che potrebbe mettere in discesa o comunque facilitare l’affare.

Milan-Juve, nuova idea di calciomercato per Vlahovic

L’ultima suggestione di mercato tra Milan e Juventus per sbloccare l’affare Vlahovic sarebbe quella di mettere in piedi uno scambio che coinvolgerebbe il difensore rossonero Malick Thiaw. Il nodo riguarda il valore differente dei cartellini dei due giocatori fatto dai due club e la distanza dovrebbe essere colmata con conguagli economici o bonus vari. Un’idea, per ora, che però potrebbe prendere piede nei prossimi giorni. Situazione dunque da monitorare.