Milan, per Tanganga operazione in stile Tomori: prestito con diritto

Il Milan continua a cercare un difensore centrale da aggiungere al reparto arretrato di Stefano Pioli. La linea e la strategia dei rossoneri non cambia rispetto al passato. Per questo tra le priorità dei rossoneri ci sarebbe quella di portare un profilo giovane piuttosto che un veterano, uno che possa crescere alle spalle delle certezze già presenti in rosa. Il pacchetto difensivo attualmente può contare su Kjaer, Kalulu e Tomori, con gli ultimi due in vantaggio per un posto da titolare quando partirà il campionato. Il danese infatti, reduce dal lungo infortunio al ginocchio sinistro, ha 33 anni e le sue condizioni dovranno essere monitorate per evitare ricadute pesanti.