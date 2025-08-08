Milan, ct Svizzera Yakin: “Jashari diventerà un top a San Siro”

Le principali dichiarazioni del commissario tecnico della Svizzera Yakin su Aardon Jashari, nuovo acquisto a centrocampo del Milan

Dopo l’ufficialità dei giorni scorsi, Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista svizzero classe 2002, acquistato ufficialmente dal club rossonero, arriva con grandi aspettative e referenze d’eccezione. Tra queste, quella di Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, che lo ha allenato e ne conosce a fondo qualità e mentalità. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Yakin ha parlato così del nuovo innesto del Milan: “Una mezzala moderna, con qualità fisiche e tecniche sopra la media. Di Aardon, però, quello che mi piace di più è l’atteggiamento: lavora sodo, è ambizioso, ha il carisma del leader”. Parole chiare, che raccontano più del talento: svelano un’identità.

Ancora Yakin…

Jashari è cresciuto nel Lucerna, dove è diventato capitano a soli 19 anni, e ha confermato il suo valore anche nella sua prima stagione fuori dalla Svizzera, convincendo tutti anche in Champions League. A chi teme un “effetto De Ketelaere”, Yakin risponde diretto: “Non sono per nulla preoccupato. Ha la personalità e la mentalità per fare bene a San Siro e diventare un top”. Il Milan ha investito su un profilo pronto, maturo e già abituato alla pressione. Ora tocca a Jashari prendersi il centro del campo rossonero. Con la benedizione svizzera del commissario tecnico inclusa.