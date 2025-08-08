Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

In casa Milan il mercato è finalmente entrato nel vivo. Oltre all’ufficialità dell’arrivo di Jashari, la dirigenza continua a portare avanti anche altre trattative, mentre sono ripresi gli allenamenti a Milanello.

Hojlund adesso è possibile

Dopo gli arrivi di Cunha, Mbeumo e Sesko, lo United ridisegna l’attacco e apre all’addio di Rasmus Højlund. Il danese non è più centrale nel progetto tecnico, e la cessione, anche in prestito oneroso, è ora un’opzione concreta. Il Milan osserva con attenzione: profilo giovane, di qualità, in cerca di riscatto. La pista è calda, i contatti sono già partiti. Serve un investimento importante, ma il potenziale è da top europeo.

Addio Liberali

Mattia Liberali è a un passo dal Catanzaro: l’operazione è entrata nelle fasi finali. Il classe 2007 del Milan è pronto al salto nella serie cadetta. Trattativa ben avviata, si lavora sui dettagli dell’accordo. Per il Catanzaro un colpo in prospettiva, ma già utile nell’immediato. Liberali porta estro, visione e qualità tra le linee: un profilo raro. La chiusura è vicina, il futuro può iniziare dalla Serie B.

Intreccio Musah

Su Yunus Musah non c’è solo il Napoli. Il club azzurro vuole tornare alla carica, ma non è solo. Nelle ultime ore si è mosso con decisione anche il Nottingham Forest, pronto a fare sul serio. I rossoneri valutano il centrocampista oltre i 30 milioni, cifra ben superiore a quella partenopea. Il Milan osserva e riflette: davanti a un’offerta del genere, la porta è più che aperta. Musah piace in Premier, dove fisico e intensità fanno la differenza. La sensazione è che l’addio possa consumarsi presto.

Via libera per Bondo

Warren Bondo alla Cremonese, ci siamo davvero stavolta. Prestito secco, tutto definito. Manca solo l’ultimo nodo burocratico, poi sarà tempo di firme e valigie. Il centrocampista del Milan è pronto a ripartire da Cremona per farsi spazio. Operazione praticamente chiusa, senza clamori ma con convinzione. Il club grigiorosso punta sulla sua fisicità e sul margine di crescita. Atteso dopo il weekend: formalità e poi via, direzione stadio Zini.