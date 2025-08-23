Milan-Cremonese, la probabile formazione per la prima giornata
Home > News MilanSenza categoria

Milan-Cremonese, la probabile formazione per la prima giornata

Lorenzo Focolari
23 Agosto, 10:57
Santiago Gimenez
Serie A, Milan-Cremonese: Massimiliano Allegri verso il 3-5-2 con Gimenez e Pulisic in attacco. Jashari e Ricci dalla panchina

Il Milan affronterà la Cremonese di Davide Nicola nel suo primo impegno ufficiale in Serie A, valido per la prima giornata. Quello che vedremo sarà probabilmente un Milan con pochi nuovi acquisti titolari: molti sono arrivati da poco o stanno per arrivare, come Victor Boniface. Per vederli in campo dall’inizio ci sarà da attendere ancora un po’. Occhio a chi scenderà in campo dal primo minuto agli ordini di mister Allegri. La prima giornata è sempre ”più particolare” rispetto alle altre. I rossoneri sono subito attesi a dover dare una risposta concreta sul campo e ottenere i primi tre punti stagionali.

Milan-Cremonese, le scelte di formazione di Allegri

Massimiliano Allegri sembra orientato verso un 3-5-2 come modulo iniziale, con Maignan in porta e una difesa composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sugli esterni a tutta fascia dovrebbero agire Saelemaekers a destra e Estupinan a sinistra. In mezzo, probabile Modric in cabina di regia, affiancato da Loftus-Cheek e Fofana come mezze ali. In attacco, si va verso il tandem Gimenez–Pulisic. Con il portoghese Leao fermo ai box per l’infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari in Coppa Italia. Il suo rientro potrebbe avvenire già nella seconda giornata di Serie A contro il Lecce.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 23 Agosto, 13:08
Milan, Chukwueze sempre nel mirino del Fulham
Il Fulham insiste per Chukwueze: possibile nuova offerta nei prossimi giorni. Se dovesse partire si andrebbe su Rayan del Vasco da Gama.
Stefania Palminteri - 23 Agosto, 12:35
Milan, chieste informazioni per Rabiot
Stefania Palminteri - 23 Agosto, 12:00
Milan, Costacurta: “I rossoneri hanno un centrocampo completo”
Riccardo Focolari - 23 Agosto, 11:29
Milan, per la Cremonese di Nicola ci sono 3 assenze: ecco chi sono
Giulia Benedetti - 23 Agosto, 10:21
Milan, designazione arbitrale per la prima giornata: svelati i nomi
Edoardo Pettinelli - 23 Agosto, 09:44
Milan, oggi nuovi accertamenti per Boniface: la situazione
Edoardo Benedetti - 23 Agosto, 09:08
Milan, Allegri ha deciso: fra Ricci e Modric partirà titolare…
x