Capello sul mercato Milan: “Tare ha chiuso operazioni interessanti”

Fabio Capello analizza il mercato del Milan: molti buoni acquisti ma mancano ancora un mediano di sostanza e un difensore centrale di livello

Fabio Capello, ex allenatore che in carriera ha guidato anche il Milan, è stato recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport. In merito ai rossoneri si è soffermato a lungo, elogiando Allegri e definendolo un vincente. Secondo Capello, per il Milan questo campionato dovrà essere quello della riscossa, lasciando intendere che l’obiettivo da inseguire sia lo scudetto.

Le parole di Capello sul mercato del Milan

“Il mercato del Milan non si può ridurre al solo centravanti. Va ricordato come il ds Tare abbia chiuso parecchie operazioni interessanti, soprattutto a centrocampo. Penso ovviamente a Modric, un professore di livello mondiale che può illuminare la scena della Serie A anche a quarant’anni, ma anche a Jashari e Ricci, giovani talentuosi con la stoffa da Milan. Lì in mezzo, tuttavia, ho l’impressione che manchi equilibrio: la qualità non si discute, ma chi si occuperà di fare filtro per proteggere la difesa? Il solo Fofana, a mio avviso, non può bastare. Mancano, per intenderci, i muscoli di un mediano che lavori per recuperare i palloni.

Allo stesso tempo, in difesa servirebbe un centrale in grado di guidare tutto il reparto, un profilo alla Bremer, per capirci. Toccherà ad Allegri trovare gli equilibri giusti, lavoro nel quale peraltro Max è sempre stato tra i migliori, ma non sarà semplice” .