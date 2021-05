Calhanoglu: ancora tutto da decidere

Calhanoglu non ha ancora deciso, il Milan non vuole aspettare

IL RINNOVO - Dopo la qualificazione in Champions League è il momento di pensare ai rinnovi. Il tema giù caldo sotto questo aspetto, subito dopo quello di Donnarumma , la cui esperienza al Milan sembra essere ormai giunta al capolinea, è senza alcun dubbio quello di Hakan Calhanoglu .

INCOSTANZA - Le stagioni del turco sono sempre state molto altalenanti. Il giocatore con il numero 10 ha trovato la migliore forma solamente in poche occasioni da quando veste la maglia del Milan. Dopo un inizio difficile con i colori rossoneri, l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina del Milan aveva aiutato il Turco. Con l'approdo sulla panchina rossonera di Stefano Pioli sembrava aver trovato la quadra definitiva, ma anche nell'ultimo anno il fantasista ha avuto molti bassi in varie partite, alcune di queste anche decisive.

In conclusione, Hakan Calhanoglu è o non è un top player? L'ingaggio richiesto sicuramente sì, ora però è chiamato a prendere una decisone per il suo futuro.