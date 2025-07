Milan, occhi in Brasile: Tare valuta un nuovo profilo

Il Milan valuta anche Wesley per la fascia destra: trattativa difficile, ma un inserimento deciso potrebbe cambiare gli equilibri.

C’è una terza opzione per quanto riguarda il terzino destro del Milan. Non solo Pubill e Doué: c’è anche un altro nome che piace alla dirigenza rossonera. Si tratta di Wesley, terzino brasiliano del Flamengo, su cui la Roma è già forte da settimane.

Wesley piace al Milan, ma la Roma è avanti

È un profilo che stuzzica l’interesse del Milan: classe 2003, Wesley è un terzino destro offensivo e dalle ottime qualità tecniche. Nell’attuale stagione ha per ora collezionato 27 presenze, mettendo a referto 3 assist e un gol. La trattativa, però, è tutt’altro che semplice. La valutazione del Flamengo supera i 25 milioni di euro e la Roma è in netto vantaggio, avendo già trovato un’intesa di massima con l’entourage del giocatore. Nonostante ciò, il nuovo Ds Tare potrebbe tentare un inserimento last minute. Un affondo deciso del Milan potrebbe cambiare le carte in tavola e riaprire la corsa.