TOP E FLOP | Chi sale e chi scende nel Milan dopo la partita con lo Spezia

Partita combattuta fino alla fine tra Milano e Spezia, con i rossoneri che strappano una vittoria fondamentale per recuperare punti sul Napoli, oggi vittorioso contro Atalanta per due a uno e quindi a +6 in classifica. La perla di Daniel Maldini ha illuso per un momento la squadra di Luca Gotti, che era andata sotto a causa del goal di Theo Hernandez al 21esimo minuto. A ribaltare il risultato è stato Olivier Giroud , sempre più determinante, che al 90esimo ha regalato ai rossoneri la vittoria.

Non è necessariamente il peggiore in campo Junior Messias, ma la sua prova è stata veramente troppo sottotono rispetto a tutti gli altri compagni di squadra. Ho avuto un paio di occasioni per portare avanti la squadra ma è stato veramente troppo morbido, forse anche poco lucido in certe circostanze; forse anche un pizzico sfortunato. Farsi ammonire per simulazione però non è mai un buon modo per farsi perdonare, giustamente pioli lo sostituisce e il brasiliano esce dal campo a testa bassa.