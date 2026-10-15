Endrick si prende la scena nella rimonta del Real Madrid contro la Roma e torna a parlare del proprio futuro. Nella serata di mercoledì 14 ottobre, l’attaccante brasiliano è stato protagonista della vittoria per 4-3 dei Blancos all’Olimpico, entrando dalla panchina e risultando decisivo con un gol e un contributo importante alla rimonta. Al termine della partita, ai microfoni di TNT Sports Brasil, il classe 2006 ha affrontato anche il tema del possibile addio a gennaio, senza escludere alcuno scenario.

Endrick dopo Roma-Real Madrid: “Se dovrò andare via, andrò via”

Le parole dell’attaccante hanno riacceso le indiscrezioni sul suo futuro. Endrick ha spiegato di voler vivere il presente e di affidarsi alla propria fede, senza anticipare decisioni sulla sessione invernale di mercato.

“Sono cristiano, quindi lascio tutto nelle mani di Dio e vivo giorno per giorno. Se dovrò andare via a gennaio, andrò via. Se dovrò restare, resterò”.

Una dichiarazione che lascia aperta la porta a un possibile trasferimento, ma che non equivale a una richiesta di cessione. Il brasiliano ha infatti ribadito di voler continuare a lavorare per il Real Madrid e di avere come priorità il bene della squadra.

Il ringraziamento a Mourinho: “Mi ha sempre parlato”

Nel corso dell’intervista, Endrick ha parlato anche del rapporto con José Mourinho, ringraziando il tecnico portoghese per la fiducia e per il dialogo instaurato negli ultimi mesi.

“Quando il mister mi ha chiamato, sono rimasto sorpreso perché non pensavo di entrare così presto. Era da un po’ che non giocavo e avevo tantissima voglia di scendere in campo. Sono felice di aver giocato bene”.

L’attaccante ha poi sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto dall’allenatore, spiegando di voler ripagare la fiducia attraverso il lavoro quotidiano. Un messaggio significativo dopo una partita nella quale il suo ingresso ha cambiato il volto dell’attacco madridista.

Milan, Endrick resta un nome da seguire per gennaio

Le dichiarazioni del brasiliano interessano anche il Milan, accostato al giocatore in vista del mercato invernale. La possibilità di un prestito è stata discussa nelle indiscrezioni delle ultime settimane, soprattutto considerando la necessità del giovane attaccante di trovare maggiore continuità.

La situazione, però, resta complessa. Mourinho ha ribadito di considerare Endrick un calciatore di livello Real Madrid e di non volerlo cedere in prestito o a titolo definitivo. Dopo la prestazione contro la Roma, il tecnico ha inoltre sottolineato il talento del brasiliano e l’importanza della sua serata.

Per i rossoneri, dunque, non ci sono certezze su una possibile trattativa. Molto dipenderà dallo spazio che Endrick riuscirà a trovare nei prossimi mesi e dalle decisioni del club spagnolo.

Endrick decisivo all’Olimpico: una serata da protagonista

La prestazione contro la Roma potrebbe rappresentare un passaggio importante per la stagione del brasiliano. Entrato nella ripresa con il Real Madrid sotto 3-1, Endrick ha contribuito alla rimonta e ha segnato il gol del momentaneo 3-3, prima del definitivo 4-3 dei Blancos.

L’attaccante è stato premiato come migliore in campo, confermando di poter incidere anche partendo dalla panchina. Adesso resta da capire se questa prestazione gli permetterà di guadagnare maggiore spazio e di cambiare le prospettive sul suo futuro.

Il Milan osserva, ma la decisione finale spetterà al Real Madrid e allo stesso giocatore. Le parole di Endrick non chiudono la porta a gennaio, ma confermano soprattutto la volontà di continuare a lottare per trovare spazio nella squadra spagnola.