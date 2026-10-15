Il tecnico del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni nella fase pre partita con il Salisburgo
Leao-Milan, addio in estate?
Ruben Amorim, tecnico del Milan, è stato intervistato da SkySport all'interno della RedBull Arena prima della partita tra Salisburgo e Milan nell'ambito dell'Europa League
Ruben Amorim, tecnico del Milan, è stato intervistato da SkySport alla RedBull Arena prima della gara Salisburgo-Milan.
Oggi ci sono molti sostenitori in trasferta.
"Sì, è sempre un evento unico: questo è un grande club ed è fondamentale vincere, sia per noi che per i nostri supporters".
Si giocherà con tre o quattro difensori?
"Niente è meglio per voi dell'analisi della difesa sia a tre che a quattro. Per noi non fa molta differenza: dobbiamo concentrarci sul nostro gioco".
Ha avuto una conversazione specifica con Tomori?
"No, non in modo particolare. Parlo con tutti. Tomori si allena bene ed è pronto per scendere in campo".
Qual è la situazione di Camarda?
"Va bene, si sente a suo agio: indossare la maglia del Milan è sempre un'esperienza speciale. Camarda è pronto e contribuirà stasera".
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