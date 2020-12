Verso Sparta Praga-Milan: le probabili formazioni

MILANO – Con la qualificazione ai sedicesimi di finale già in tasca, il Milan si presenterà sul campo dello Sparta Praga con molte seconde linee. Lo stesso Pioli, in conferenza stampa, ha affermato che domani ci sarà spazio per chi sinora ha avuto a disposizione poco minutaggio. Non a caso diversi titolarissimi come Donnarumma, Calhanoglu e Romagnoli non sono stati neppure convocati. In porta ci sarà dunque l’esordio in Europa League, con la maglia del Milan, di Tatarusanu. Davanti verrà concessa un’opportunità al giovane Colombo, mentre Tonali a centrocampo giocherà la sua quinta partita consecutiva, affiancato da Krunic. In difesa spazio a Conti, Gabbia, Duarte e Diogo Dalot. Leao, recuperato, si accomoderà inizialmente in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci. Allenatore: Kotal.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Conti, Duarte, Gabbia, Dalot, Tonali, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Colombo. Allenatore: Pioli. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<