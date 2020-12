Europa League, Sparta Praga-Milan: i convocati di Pioli

MILANO – In vista della sfida in programma domani sera a Praga contro lo Sparta, Stefano Pioli ha preferito tenere a riposo diversi giocatori fondamentali della squadra rossonera. Il Milan, infatti, ha già staccato il biglietto per i sedicesimi di finale d’Europa League e domani troveranno spazio le cosiddette seconde linee. Ecco la lista dei convocati.

PORTIERI

A. Donnarumma, Moleri, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Musacchio.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

