Verso Milan-Verona, oggi parla Pioli in conferenza stampa

MILANO – Archiviata la brutta batosta ricevuta in Europa League ad opera del Lille, il Milan è pronto a rituffarsi nel campionato, dove ad attenderlo c’è un Verona che viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Quella scaligera ha dimostrato di essere una squadra piuttosto ostica, non per caso ha perso soltanto una volta nelle prime sei giornate e si trova in zona Europa League. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, presenterà la partita oggi pomeriggio in conferenza stampa a Milanello. L’appuntamento è alle ore 14 e sul nostro sito potrete seguire la diretta testuale.