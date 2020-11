Un club italiano piomba su Andrea Conti: il Milan fissa il prezzo

MILANO – Nella prossima finestra di calciomercato, in programma a gennaio, un terzino rossonero potrebbe fare le valigie. Si tratta di Andrea Conti, da poco rientrato dopo un lungo infortunio. Con l’ottimo rendimento fornito da Calabria in questo avvio di stagione, l’ex atalantino difficilmente troverà spazio nelle prossime settimane, almeno per quanto riguarda il campionato. Le gerarchie, infatti, sono ormai chiare: sulle fasce i titolari sono Calabria e Theo Hernandez. Conti e Dalot le riserve. Un ruolo che, tuttavia, sta stretto al classe ’94. Ecco allora che a gennaio potrebbe esserci la cessione. Stando a ‘sportal.it’, sulle sue tracce ci sarebbe il Parma. Il Milan, dal canto suo, avrebbe già fissato il prezzo del cartellino a 7 milioni di euro. Qualora Conti dovesse davvero partire, la società meneghina avrebbe il sostituto in casa propria. Tra le fila rossonere, infatti, c’è già Pierre Kalulu, terzino classe 2000 prelevato la scorsa estate a parametro zero.