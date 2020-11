Udinese, Pussetto: “Non meritavamo di perdere”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale dell’Udinese, Ignacio Pussetto, attaccante della squadra bianconera, ha commentato la sconfitta subita contro il Milan: “Non meritavamo di perdere, un pareggio ci poteva stare. Sappiamo però che questa è la strada giusta per iniziare a fare punti e muovere la classifica. Oggi abbiamo fatto bene, c’è bisogno di tempo e di lavorare per riuscire a sistemare i meccanismi, alcuni giocatori devono ancora conoscere bene i compagni. Classifica? Sappiamo che non è quella che meritiamo e che servono punti al più presto”.