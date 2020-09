Tuttosport – Milan, occorre uno sforzo per tenere Donnarumma

MILANO – Si fa sempre più spinosa in casa rossonera la trattativa con Gianluigi Donnarumma per il rinnovo contrattuale. Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, l’attuale accordo col portiere scade a giugno 2021 e il Milan sta provando a trovare un’intesa per il prolungamento. Tuttavia il tempo stringe e trattare con Mino Raiola, agente di Gigio, è tutt’altro che semplice. Il noto procuratore chiede non solo un cospicuo aumento di ingaggio, ma anche delle garanzie tecniche sul progetto: non a caso vorrebbe inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria.

Il Milan è praticamente tenuto sotto scacco: da un lato il rischio di perdere un fuoriclasse come Donnarumma a parametro zero tra un anno (pericolo da scongiurare a tutti i costi), dall’altro la possibilità di cederlo in questa finestra di mercato ma non alle cifre che vorrebbe il club, proprio perché il portiere ha il contratto in scadenza e gli acquirenti, inevitabilmente, giocano al ribasso col prezzo. I rossoneri devono quindi fare un grande sforzo economico per trovare un’intesa con Gigio e il suo agente, così da mettere nero su bianco il rinnovo e poter stabilire delle condizioni più vantaggiose per l’eventuale cessione.