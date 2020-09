Trevisani: “Milan da Champions, ora ci sono idee chiare”

MILANO – Il telecronista di Sky Sport Riccardo Trevisani, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante il programma ‘Tutti Convocati’, ha commentato il mercato che sta conducendo il Milan per la prossima stagione: “Il club sta facendo le cose per bene, con un’idea chiara e una linea ben precisa. Sono certo che quest’anno la squadra rossonera lotterà per tornare in Champions League. Le certezze acquisite restano e il centrocampo sta crescendo moltissimo: ci sono tutte le condizioni per vivere un campionato da protagonista”.