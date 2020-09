Tonali sul gruppo: “Qui il livello è alto, c’è grandissima voglia di vincere”

MILANO – Sandro Tonali, intervenuto in conferenza stampa a Milanello, ha parlato del primo impatto avuto con lo spogliatoio rossonero: “Tutti ci vogliamo bene e questa è la cosa più importante. Qui il livello è molto alto, lo capisci immediatamente. Tutti i compagni, a partire da Ibrahimovic, trasmettono una grandissima voglia di fare bene e vincere in ogni momento. Anche tra i giocatori più giovani si nota questa determinazione. Non vediamo l’ora di scendere in campo e far vedere ciò che sappiamo fare, a partire dalla sfida contro lo Shamrock Rovers di giovedì sera. Obiettivo Champions? Per adesso non ne parliamo, procediamo partita per partita, costruendo la nostra casa un mattone alla volta”.