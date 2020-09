Tonali su Cellino: “Devo ringraziarlo, ha mantenuto la parola”

MILANO – Durante la conferenza stampa di presentazione svolta a Milanello, Sandro Tonali, nuovo acquisto rossonero, ha speso parole d’elogio anche per il suo ex presidente Massimo Cellino: “Mi ha sempre detto che mi avrebbe lasciato libero di scegliere per il mio futuro. Così è stato, ha mantenuto la parola. Devo ringraziarlo perché si è sempre comportato in maniera molto corretta. Sapeva del mio desiderio di andare al Milan e ha fatto di tutto per venirmi incontro. E’ una persona di spessore, conosce benissimo il calcio. Lo stimo tanto e farò tesoro dei consigli che mi ha dato”.