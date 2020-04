Thiago Silva-Psg, rottura totale: il brasiliano potrebbe tornare al Milan

MILANO – E’ vero che il Milan vuole valorizzare un progetto impostato su giovani calciatori, pagandoli preferibilmente poco per rivenderli a molto e incassando grandi plusvalenze. Tuttavia, il club rossonero è consapevole che per ottenere grandi risultati economici servono anche grandi risultati sportivi, e questi arrivano se i giovani talenti hanno modo di sbocciare con calma e senza troppe pressioni, affiancati da giocatori con esperienza internazionale. Proprio per questo Elliott non scarta l’ipotesi di ingaggiare campioni avanti con gli anni, ma ancora in grado di dare un ottimo contributo sul campo. Il prossimo mercato offrirà diverse occasioni di questo tipo a costo zero, come ad esempio Ivan Rakitic e Thiago Silva. Il primo si svincolerà dal Barcellona, il secondo dal Paris Saint-Germain. Come riferisce Tuttosport infatti, Thiago Silva ha definitivamente deciso di non rinnovare il proprio contratto col club francese, e starebbe concretamente prendendo in considerazione un clamoroso ritorno al Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live