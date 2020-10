Tassotti: “Milan, hai fatto bene a non cambiare allenatore…”

MILANO – Attraverso i microfoni de La Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha detto la sua sulla vittoria del derby da parte del Milan: “Questa squadra ha tanti motivi per essere felice: è reduce da un percorso entusiasmante in Italia e in Europa, ha vinto sempre e ha subito un solo gol. Il valore dei giocatori è alto e soprattutto cresce costantemente. Giocare alla pari con l’Inter è un’altra dimostrazione di compattezza e forza: va dato merito a Stefano Pioli. La società ha fatto bene a non cambiare allenatore”.