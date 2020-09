Tardelli: “Shamrock, poca qualità. Milan nettamente favorito”

MILANO – Con delle dichiarazioni rilasciate a TMW, Marco Tardelli ha parlato della sfida che questa sera vedrà il Milan impegnato in Europa League, sul campo dello Shamrock Rovers: “La reputo una partita piuttosto abbordabile per gli uomini di Pioli. In Irlanda la maggior parte dei calciatori bravi va via, per giocare all’estero. Ricordo che quando lavoravo nella Nazionale irlandese con Trapattoni, il campionato non era di qualità. Tuttavia hanno una forza incredibile dentro, con cui cercano di compensare i limiti tecnici. Contro gli irlandesi di facile non c’è mai nulla. La mia esperienza però mi porta a pensare che l’avversario del Milan non sia così forte”.