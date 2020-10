Tacchinardi, stoccata a Tonali: “Gli manca personalità”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha risposto anche ad una domanda su Sandro Tonali: “Penso che debba avere ancora tempo per crescere e integrarsi nella nuova realtà. Al momento si limita a fare il compitino. Per giocare a questi livelli, però, serve personalità, che purtroppo non si può comprare. Per militare in squadre come quella rossonera devi avere grande personalità e carisma. Per ora mi sembra che Tonali sia andato a Milano avendo paura di esagerare. Mi dispiace vedere un giocatore con queste qualità così in affanno, ma ho paura che non possa diventare un grandissimo giocatore…”.