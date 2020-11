Stroppa: “Il Milan sta raccogliendo i frutti di un grande lavoro”

MILANO – Nel post partita di Bologna-Crotone, Giovanni Stroppa, allenatore della squadra calabrese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rispondendo anche ad una domanda sul Milan: “Sta dimostrando di essere una grande squadra a suon di vittorie. I rossoneri hanno trovato ottimi equilibri in campo e giocano sempre per vincere: essere lì al primo posto ed essere il Milan non è facile, le pressioni sono fortissime; Pioli e la società hanno seminato molto bene e stanno raccogliendo i meritati frutti. E quel ragazzo di 40 anni (Ibra, ndr), nel momento critico ha fatto crescere tutti, infondendo autostima e consapevolezza all’interno del gruppo”.