Spezia-Sassuolo festival del gol. Ma a trionfare sono i neroverdi

MILANO – Esordio amaro per lo Spezia contro il Sassuolo. I liguri, alla prima in Serie A, trovano anche la via del gol con Galabinov, rete che porta i bianconeri al momentaneo pareggio. Gli emiliani, dopo il pareggio contro il Cagliari, vogliono la vittoria e i tre punti. Nella seconda frazione di gioco la squadra di De Zerbi cresce ed alza il livello segnando altri 3 gol.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala (79′ Ferrer), Erlic, Dell’Orco (87′ Chabot), Ramos; Bartolomei (72′ Deiola), Ricci, Pobega (72′ Mora); Agudelo (72′ Farias), Galabinov, Gyasi. All. Italiano



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (78′ Ayhan), Ferrari, Kyriakopoulos (46′ Muldur); Obiang (46′ Bourabia), Locatelli; Berardi (87′ F. Ricci), Djuricic, Defrel (69′ Traore); Caputo. All. De Zerbi

12′ Djuricic (SA), 30′ Galabinov (SP), 64′ rig. Berardi (SA), 66′ Defrel (SA), 76′ Caputo (SA)



Ammoniti: Sala (SP), Djuricic (SA), Zoet (SP)