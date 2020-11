Sorrentino: “Pioli straordinario, tra i migliori in Europa. Nel 2006 potevo andare al Milan, ma…”

MILANO – L’ex portiere Stefano Sorrentino, intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato del tecnico rossonero Stefano Pioli, con cui ha lavorato al Chievo nella stagione 2010/2011: “E’ una persona stupenda, per cui provo enorme ammirazione. Sono molto legato a lui e ai suoi collaboratori. Ha uno staff di altissimo livello; è stato bravo a scegliere uomini eccezionali. Sono contento perché Pioli sta dimostrando ciò che è veramente, ovvero uno tra i migliori in Europa. E’ uno di quei tecnici che ti possono cambiare la carriera, ma purtroppo sono stato allenato da lui un solo anno”.

IL RETROSCENA – “Quattordici anni fa per me ci fu la possibilità di andare al Milan, ma non si concretizzò. Giocavo nell’AEK Atene e quando affrontammo il Milan nacque l’interesse dei dirigenti rossoneri. A gennaio ci fu un ballottaggio tra me e Storari e alla fine scelsero lui”.