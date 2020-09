Social – Il Malaga celebra Brahim e Castillejo

MILANO – Dopo esser cresciuti calcisticamente nelle giovanili del Malaga, squadra della loro città che oggi milita in Segunda Division, Samuel Castillejo e Brahim Diaz si sono ritrovati al Milan. Il primo veste già la maglia rossonera da due anni, il secondo è appena arrivato all’ombra del Duomo in prestito dal Real Madrid. Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, la società spagnola ha voluto celebrare questi due calciatori: “Due malagueñi del Malaga, uniti in un gigante come il Milan!”.