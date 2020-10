Sky Sport – Il Milan accelera per Rudiger

MILANO – Nonostante non sia andata a buon fine la trattativa per Tiémoué Bakayoko, il Milan è ancora in contatto con il Chelsea per provare a chiudere un’operazione di mercato. Questa volta l’interesse della società rossonera è rivolto ad un difensore: Antonio Rudiger, finito ai margini del progetto di Frank Lampard. Vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia della Roma, Rudiger tornerebbe volentieri in Serie A e il Chelsea sembrerebbe disposto a farlo partire con la formula del prestito con opzione di riscatto. Come riferisce Sky Sport, il Milan ha accelerato nelle ultime ore per condurre in porto l’operazione e filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’affare. Domani, però, chiude la sessione di mercato e i dirigenti meneghini devono fare in fretta per regalare a mister Pioli quest’altro rinforzo nel reparto difensivo.