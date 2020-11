Sky Sport – Ibrahimovic già al lavoro per anticipare i tempi di recupero

MILANO – Tramite i microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione in casa rossonera dopo l’infortunio di Ibrahimovic: “Il Milan perde Ibra, ma le statistiche sono positive anche senza di lui. In sette partite con Zlatan assente, infatti, la squadra ha ottenuto sei vittorie e un pari, realizzando 16 gol. La batteria delle alternative c’è. Penso soprattutto a Rebic, che quando ha giocato da prima punta ha sempre fatto bene. Ricordo un bel po’ di gol, tra cui la partita di Lecce in cui fece doppietta. Poi c’è un’altra alternativa: il giovanissimo Colombo. Il Milan le soluzioni le ha, ma è chiaro che la leadership di Ibra mancherebbe a qualunque squadra. Zlatan, comunque, sta già lavorando per anticipare i tempi di recupero“.