Serie A, la designazione arbitrale per Milan-Hellas Verona

MILANO – Questa sera contro il Lille in Europa League, domenica col Verona in campionato; due sfide nell’arco di tre giorni per il Milan a San Siro, prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali. In vista della partita con gli scaligeri, è stata diramata dall’AIA la designazione arbitrale: sarà Marco Guida, fischietto della sezione di Torre Annunziata, a dirigere l’incontro. Ecco la designazione completa.

Arbitro: GUIDA

Assistenti: FIORITO – SECHI

IV Uomo: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI