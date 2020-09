MILANO – Questa sera il Milan sarà impegnato in un altro turno preliminare d’Europa League, mentre domenica scenderà di nuovo in campo in campionato, per la seconda giornata, contro il Crotone allo stadio Ezio Scida. L’Associazione Italiana Arbitri ha diramato sul proprio sito la designazione arbitrale, assegnando la sfida a Luca Pairetto, della sezione di Nichelino. Gli assistenti saranno Galetto e Zingarelli, il IV Uomo Ayroldi. VAR e AVAR affidati a Mariani e Costanzo.