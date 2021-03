Scontro Prandelli-Ambrabat: la versione del tecnico

In merito ai presunto scontri accaduti nello spogliatoio ci ha pensato proprio il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli in conferenza stampa: “Non sono assolutamente veri, nessun giocatore si deve permettere di contestare le decisioni dell’allenatore. Un allenatore fa le scelte in base a quello che vede o vorrebbe della squadra. La squadra deve avere entusiasmo, ho dimostrato di poter dare spazio a tanti giocatori. Sono voci non vere che non fanno il bene della Fiorentina e all’immagine della Fiorentina”.