Sconcerti: “Tonali? Il Milan ha fatto un grande acquisto”

MILANO – Ha giocato poco sinora, ma Sandro Tonali è già diventato il bersaglio di molte critiche. In Italia, d’altronde, non c’è pazienza con i giovani e raramente ci si risparmia con i giudizi, spesso sin troppo avventati. Contattato dai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà’, ne ha parlato Mario Sconcerti, che ha preso le difese del centrocampista classe 2000: “Il Milan è stato molto bravo nel fare questa operazione. Prendere per 30 milioni un ragazzo che non è più una promessa è un ottimo affare. E’ stata brava la società, che ha fatto anche leva sulla fede rossonera del ragazzo. La stagione è appena iniziata, non si può giudicare Tonali dopo qualche presenza. Sono convinto che mostrerà le proprie qualità”.